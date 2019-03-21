HABER

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 01:27 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı arkadaşını bacağından vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.  Olay, saat 21.00 sıralarında Horozköy Mahallesi Dericiler Sitesi yolu Mağarabahçe küme evleri yakınında meydana geldi.

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı arkadaşını bacağından vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Horozköy Mahallesi Dericiler Sitesi yolu Mağarabahçe küme evleri yakınında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet A. (24) ile İhsan K., kahvehanede karşılaştı. İki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet A. belinden çıkarttığı tabanca ile İhsan K.'ye ateş etti. Sağ bacağından vurulan İhsan K, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Ahmet A. hızla olay yerinden kaçarak kayıpyara karıştı. İhsan K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İhsan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Ahmet A.'yı kısa süre sonra yakaladı. Ahmet A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Otomobil pilavcı dükkanına girdi: 2 yaralıOtomobil pilavcı dükkanına girdi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 1 ölüKontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.