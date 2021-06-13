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  4. Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı! Dehşet anları kamerada

Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı! Dehşet anları kamerada

13.06.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı! Dehşet anları kamerada

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Cengiz Y. ile Ayhan A. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Yaşanan arbede sırasında Cengiz Y., yanında taşıdığı bıçakla Ayhan A.'yı sırtından yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Ayhan A.'yı görenler sağlık ekiplerine haber verirken, Cengiz Y. kaçtı. Ayhan A., ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis, olaydan sonra kaçan Cengiz Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sırtından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.U. adlı bir kişi gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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