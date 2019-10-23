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Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 03:07 | Son Güncelleme

Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçakladı.

Alınan bilgiye göre Ayhan D. (40), Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arazide, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçakla yaraladı.

Gökalp, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine polis ve mahalle bekçileri Ayhan D.'yi gözaltına aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gökalp'in cesedi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ayhan D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak cinayet Çorlu polis Tekirdağ

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