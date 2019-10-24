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Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arazide kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçaklayarak öldüren Ayhan Doğan'ın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Adliyeye çelik yelek giydirilerek getirilen zanlının emniyetteki ifadesinde, "Nuran Gökalp ile arkadaştık. Olay günü alkol aldık ve tartıştık. Bir süreden beri benim telefonlarıma cevap vermiyordu ve hayatında başkasının olabileceğini düşünerek kıskandım." dediği öğrenildi.

Ayhan Doğan, Zafer Mahallesi'nde dün boş arazide tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i bıçaklayarak öldürmüştü.

İhbar üzerine polis ve mahalle bekçileri Doğan'ı gözaltına almıştı.

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