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Tartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 02:08 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Yusuf E.

Tartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladı

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Yusuf E. (28) tartıştığı komşusu Ömer Faruk U.'yi (43) maket bıçağı ile boynundan ağır yaraladı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yusuf E. komşusu Ömer Faruk U.’yu maket bıçağıyla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Ömer Faruk U. Numune Hastanesi'ne, kavga esnasında yaralanan Yusuf E. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladıTartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladıTartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladıTartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladı

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