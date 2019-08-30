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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Antalya'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde iki katlı binada yaşayan Ceylan D. (75) ile oğlu Ömer D. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ceylan D. üst kattaki balkondan tartışmayı sürdüren oğlu Ömer D'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Ömer D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer D'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba Ceylan D. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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