Tarz görünmek bu kadar kolay! Fular kullanmanın tarzınıza katacağı 10 büyük fark

1. Kombininizin havası anında değişir!



Kombininizi yaptınız ama ne yapsanız bir türlü içinize sinmiyor mu? İşte böyle durumlarda tek bir dokunuşla harika bir şıklık katabilirsiniz. Mesela, jean ve beyaz bir tişörtün üstüne, boynunuza bağlayacağınız bir fularla havanız anında değişir.

2. Kombinlerinizin renk bütünlüğü daha iyi sağlanır.



Bazen ne yapsanız yapın kombininiz gözünüze çok sade gelir. Fakat o an çok da abartı bir kombin yapmak istemezsiniz. Böyle günlerin kurtarıcısı da her zaman ufak bir fular dokunuşudur... Böylece aradığınız o sade ama şık dokunuşu bulmuş olursunuz. Sıfır çabayla en şık halinize bürünün.

3. Kişiliğinizi daha iyi yansıtır!



Fular, çok küçük bir parça gibi görünse de aslında herkesin tercih etmek isteyeceği parçalardan biri değil... Bunun nedeni karakterinizin havasını anında değiştirmesi. Çünkü seçtiğiniz fulara göre bir anda çiçeksi ya da sade bir havaya bürünebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Karakterinizde anında harika bir etki yaratın.

4.Saç aksesuarı olarak da harika bir seçimdir.



Saçınızı beğenmediğiniz günlerde özellikle vaktiniz de azsa gününüz bir felakete dönüşeceğinizi düşünebilirsiniz. Fakat kötü saç gününden anında kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İster at kuyruğuna bağlayın, ister saç bandı yapın ya da topuzuna dolandırın. Seçim sizin fakat bir anda oldukça özenilmiş saçlara sahip olursunuz. Bu pratik ve havalı taktik ile kötü saç günlerinde bile kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

5. Çantanıza da takabilirsiniz.



Çantanızdan sıkıldığınızda yeni bir çanta alarak masrafa girmeye son veriyoruz! Sapına bağlayacağınız bir fular, çantayı adeta yeniymiş gibi gösterir. Böyle minik detaylar sandığınızdan daha fazla dikkat çeker. Bütün gün çantanıza iltifat almaya hazır olun. Günün en stili siz olacaksınız.

6. Mevsimlere de uyum sağlar!



Havalar soğuduğunda şıklığınızı korumaya devam etmek istiyorsanız boynunuza fular takmayı deneyebilirsiniz. Hem sizi soğuklardan korur hem de tarz kılar. Özellikle sonbaharda, sonbahar renklerine uygun fular kullanmak harika bir seçimdir. Kombininizi de fularınıza göre seçerek her mevsim şık olmaya devam edin.

7. Fular takmak, kombininize retro bir dokunuş sağlar.



Moda, her zaman kendini yenileyen bir süreçtir. Bazı yıllar da var ki, modanın tadı resmen damağımızda kaldı. O yıllar da elbette 70'ler ve 80'ler... O yılların esintisini günümüze taşımak için fular takmak birebir bir seçim. Sanki Paris sokaklarında, bir retro filminden fırlamış gibi görünebilirsiniz.

8. Resmi görünmek için müthiş bir dokunuştur.



Resmi görünmek istediğiniz günlerde fular seçimi yapmak çok doğru bir tercihtir. Özellikle blazer ceket veya gömlek giydiğinizde, fular bu kombinler için çok şık bir tamamlayıcı olur. Hem de çok resmi olmak yerine, daha samimi bir görüntü elde edebilirsiniz.

9. Fotoğraflarda daha fotojenik durursunuz.



Fotoğrafları daha güzel ve fotojenik yapan her zaman küçük detaylardır. Bu küçük detaylardan biri de elbette fular seçimi. Fular, fotoğraflarda her zaman fark edilir. Basit bir pozda bile stiliniz hemen ön plana çıkar. Sonuç olarak, tarzınızla "Ben buradayım!" dedirtecek zamansız bir parçadır fular...

10. Tarzınız daha özgün durur.



Herkes benzer kıyafetler giyerken siz sıradanlıktan kaçmak istiyorsanız, fular işte bu farklılığı en güzel şekilde yansıtır. Fular takmak, özgün ve kendinize has bir tarzınız olduğunuzu gösterir. Sizi sıradanlıktan çıkaracak bu parça, gardırobun gizli kahramanlarından biridir.