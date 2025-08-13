Tarzına göre Türkiye’nin hangi şehrisin?

1/8 Dolabında en çok olan parça hangisi? Oversized tişörtler. Keten gömlek ve pantolonlar. Şık elbiseler, topuklular. Rengarenk, desenli parçalar. Siyah, basic şeyler.

2/8 Giyinirken en çok dikkat ettiğin şey ne? Rahat olmak. Uyum ve şıklık. Dikkat çekmek. Ruh halimi yansıtması. İddialı ve cesur görünmek.

3/8 Kombinini tamamlayan en önemli detay hangisi? Topuklu ayakkabılar! Zarif bir saat veya gözlük. Büyük bir küpe veya kırmızı ruj! Desenli çorap ya da renkli çanta. Deri ceket ve şapka!

4/8 Dolabında en çok hangi renge yer var?

5/8 Arkadaş ortamında sen genelde... Sessizce gözlem yapan. Soğukkanlı, ama esprili olan. Ortamın en konuşkanı. Bir ona bir buna laf atan. Cool ve az ama öz konuşan.

6/8 Hangi ayakkabıyı giymek kendini sana iyi hissettiriyor? Beyaz sneaker. Hasır sandalet. Stiletto. Renkli Converse. Siyah bot.

7/8 Peki, gardırobun dile gelse sana ne söylerdi? Şu siyahlardan vazgeç artık! Bu kadar ayakkabıyı ne yapacaksın? Yeni bir çanta almana hiç gerek yok! Bu gece elbisesini neden hiç giymedin? Artık yerim kalmadı...