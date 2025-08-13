Tarzına göre Türkiye’nin hangi şehrisin?

1/8
Dolabında en çok olan parça hangisi?
Keten gömlek ve pantolonlar.
Şık elbiseler, topuklular.
Rengarenk, desenli parçalar.
2/8
Giyinirken en çok dikkat ettiğin şey ne?
İddialı ve cesur görünmek.
3/8
Kombinini tamamlayan en önemli detay hangisi?
Zarif bir saat veya gözlük.
Büyük bir küpe veya kırmızı ruj!
Desenli çorap ya da renkli çanta.
5/8
Arkadaş ortamında sen genelde...
Soğukkanlı, ama esprili olan.
Bir ona bir buna laf atan.
Cool ve az ama öz konuşan.
6/8
Hangi ayakkabıyı giymek kendini sana iyi hissettiriyor?
7/8
Peki, gardırobun dile gelse sana ne söylerdi?
Şu siyahlardan vazgeç artık!
Bu kadar ayakkabıyı ne yapacaksın?
Yeni bir çanta almana hiç gerek yok!
Bu gece elbisesini neden hiç giymedin?
8/8
Son olarak, başka bir şehirde yaşama şansın olsa nereyi seçerdin?