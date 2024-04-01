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  4. 'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi yapıldı! Sosyal medyada dizinin o sahnesi gündem oldu

'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi yapıldı! Sosyal medyada dizinin o sahnesi gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.04.2024 17:04
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'Taş Kağıt Makas'ın bu hafta yayınlanan 6. bölüm tanıtımındaki sahne kamuoyunun vicdanını kanatan Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun hikâyesine benzetildi. Sosyal medyada söz konusu sahneyle ilgili yorum yağdı.

'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi yapıldı! Sosyal medyada dizinin o sahnesi gündem oldu

"Taş Kağıt Makas" dizisi her hafta büyük bir ilgiyle izleniyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde işlenecek olay lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Amerika’ya kaçıran yazar Eylem Tok’un hikâyesine benzetildi.

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Yusuf Pirhasan’ın yönettiği, Uğraş Güneş’in yazdığı dizide Yeliz Akkaya’nın hayat verdiği "Meryem"in oğlu Furkan lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor.

Meryem olayı kapatmak için çare ararken aile büyüğünün de (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar’a daha sonra Amerika’ya gitmesine karar veriliyor. Avukat Harun (Ozan Güven) ise olayın ailenin şoförü üzerine atılmadığını belirterek duruma isyan ediyor. Dizide Meryem’in 17 yaşındaki oğlu Furkan’a ödüllü oyuncu Doğa Karakaş hayat veriyor.

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Söz konusu sahneyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı: "Güzel bu bölüm sosyal mesaj vermek istiyorlar", "Bu bölüm kesinlikle izlenmeli, Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunu ABD'ye kaçırması yaşananları unutturmuyor. Dizilerde bunları görmek harika", "Dün fragmanda verilen mesajı fark ettim" gibi yorumlar yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

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