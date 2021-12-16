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Taş ve tekmeyle kırdılar, içeri girip çuvalla çaldılar!

16.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de zincir marketlerin kâbusu olan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Farklı zamanlarda farklı marketlerin cam kapısını taşla kırarak içeri giren ve çuvalla eşya çalan kişiler güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Taş ve tekmeyle kırdılar, içeri girip çuvalla çaldılar!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde 3 farklı zincir marketlerin camları kırılarak hırsızlık yapıldı. Marketlerde aynı şekilde yapılan hırsızlık sonrası polis ekipleri harekete geçti. Başakşehir Devriye Amirliği Ekipleri Mobil Park Timi yaptığı çalışmada Azat Ç. ile Serdar K. isimli iki kişinin hırsızlık yaptığını tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Azat Ç. ile Serdar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAŞLA KIRIP MARKETE GİRME ANLARI KAMERADA

Şahintepe Mahallesi'nde bulunan zincir marketlerde hırsızlık yapan kişilerin o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eline aldığı taşla camları kırdığı ve diğer kişinin de çuvala içeri girdiği görülüyor. İki kişi marketten elindeki çuvalı doldurarak çıktığı anlar yansıdı. Başka bir marketin kamerasına, kasaya giren bir kişinin para çaldığı görüldü.

once-tas-sonra-tekme...-basaksehirdeki-marketteki-soygun-kamerada_1329_dhaphoto5

once-tas-sonra-tekme...-basaksehirdeki-marketteki-soygun-kamerada_1329_dhaphoto1

(DHA)

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Başakşehir
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