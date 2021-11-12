Sandığınız kadar zor değil! Taşırmadan oje sürme tüyoları

Oje sürmek bazıları için kolay bir eylemken bazılarına göre dünyanın en zorlu işi. "Yine yapamayacağım" diye umutsuzluğa kapılmayı bir kenara bırakın. Gelin, ojenin nasıl mükemmel bir şekilde sürülebileceğini adım adım inceleyelim.
Ojenin güzel durması sadece taşırmadan sürmekle değil, tırnak bakımıyla da ilgili. Bu nedenle oje sürmeden önce ellerinize yeterli bakımı yaptığınızdan emin olmalısınız.
Manikür yapmadan oje sürmemelisiniz. Kesime ihtiyacınız varsa mutlaka yapın. Kesim ve törpü, sanılanın aksine tırnağı daha çok kuvvetlendirir. Ayrıca ojenin ömrünü uzatır.
"Ben yine de önlemimi alayım" derseniz, jellerden yararlanabilirsiniz.
Soyulabilir jel formda koruyuculardan yararlanabilirsiniz. Kişisel bakım marketlerinden kolaylıkla edinebileceğiniz bu koruyucu jelleri, oje sürmeden önce tırnaklarınızın etrafındaki etlere sürmelisiniz. Daha sonra sürdüğünüz ojeyi taşırsanız bile bu jelin üstüne taşacağı için kolaylıkla sıyırıp temizleyebilirsiniz.
Ojelerinizin pürüzsüz durması için bu rutine çok basit bir adım eklemeniz gerekiyor.
Koyu oje sürmek her zaman daha fazla özen istiyor. İlk sürüşte istediğiniz rengi elde edemeyebilirsiniz. Hatta renk pikseli yüksek bir oje kullandıysanız eşit dağıtamadığınız için dalgalanmalar meydana gelebilir.
Bu tarz ojeleri kullanacağınız zaman iki kat sürmelisiniz. İlk katı sürerken az miktarda oje alın ve tırnağın ortasından başlayarak ojeyi dağıtmaya çalışın. Kenarlarda boşluk kaldıysa endişelenmeyin, ikinci katta düzeltme imkanınız olacak.
Katları sürmeden önce tırnaklarınızı iyice kuruttuğunuzdan emin olun.
Son dokunuşu hızlı kurutan top coat ürünlerini kullanarak yapabilirsiniz. Böylelikle tırnaklarınızı da parlatmış olacaksınız.
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