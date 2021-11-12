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Sandığınız kadar zor değil! Taşırmadan oje sürme tüyoları

11.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pürüzsüz ojeli tırnaklara sahip olmak bir hayal gibi mi geliyor? Koyu renk oje sürerken tedirgin oluyor ve sürekli taşırıyor musunuz? Korkmayın, düzgün oje sürmek sandığınız kadar zor değil. Sizin için derlediğimiz birkaç pratik tüyo sayesinde mükemmel görünen tırnakların keyfini çıkarmanız mümkün!

Sandığınız kadar zor değil! Taşırmadan oje sürme tüyoları

Oje sürmek bazıları için kolay bir eylemken bazılarına göre dünyanın en zorlu işi. "Yine yapamayacağım" diye umutsuzluğa kapılmayı bir kenara bırakın. Gelin, ojenin nasıl mükemmel bir şekilde sürülebileceğini adım adım inceleyelim.

ÖNCE BAKIM!

Ojenin güzel durması sadece taşırmadan sürmekle değil, tırnak bakımıyla da ilgili. Bu nedenle oje sürmeden önce ellerinize yeterli bakımı yaptığınızdan emin olmalısınız.

  • Manikür yapmadan oje sürmemelisiniz. Kesime ihtiyacınız varsa mutlaka yapın. Kesim ve törpü, sanılanın aksine tırnağı daha çok kuvvetlendirir. Ayrıca ojenin ömrünü uzatır.

  • Nemlendirmeden geçmeyin! Ellerinizi ve tırnaklarınızı iyi nemlendirdiğinizde hem sürdüğünüz oje daha pürüzsüz duracak hem de ojenizi taşırdığınızda daha kolay temizleyebileceksiniz.

TIRNAK KORUYUCU SOYULABİLİR JEL

"Ben yine de önlemimi alayım" derseniz, jellerden yararlanabilirsiniz.

  • Soyulabilir jel formda koruyuculardan yararlanabilirsiniz. Kişisel bakım marketlerinden kolaylıkla edinebileceğiniz bu koruyucu jelleri, oje sürmeden önce tırnaklarınızın etrafındaki etlere sürmelisiniz. Daha sonra sürdüğünüz ojeyi taşırsanız bile bu jelin üstüne taşacağı için kolaylıkla sıyırıp temizleyebilirsiniz.

  • Sıvı oje formundaki koruyucu ürünlere alternatif olarak tırnak koruyucu bantlara da göz atabilirsiniz.
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BAZ KULLANIN

Ojelerinizin pürüzsüz durması için bu rutine çok basit bir adım eklemeniz gerekiyor.

  • Baz kullanmak! Tırnaklarınıza sürmek istediğiniz ojeden önce şeffaf renkte bir baz oje kullanın. Hatta koruyucu özellikli ve vitamin ilaveli olanlarından tercih ederseniz aynı zamanda tırnaklarınızı da korumuş olursunuz.

SON DOKUNUŞLAR

Koyu oje sürmek her zaman daha fazla özen istiyor. İlk sürüşte istediğiniz rengi elde edemeyebilirsiniz. Hatta renk pikseli yüksek bir oje kullandıysanız eşit dağıtamadığınız için dalgalanmalar meydana gelebilir.

  • Bu tarz ojeleri kullanacağınız zaman iki kat sürmelisiniz. İlk katı sürerken az miktarda oje alın ve tırnağın ortasından başlayarak ojeyi dağıtmaya çalışın. Kenarlarda boşluk kaldıysa endişelenmeyin, ikinci katta düzeltme imkanınız olacak.

  • Katları sürmeden önce tırnaklarınızı iyice kuruttuğunuzdan emin olun.

  • Son dokunuşu hızlı kurutan top coat ürünlerini kullanarak yapabilirsiniz. Böylelikle tırnaklarınızı da parlatmış olacaksınız.

  • Ojeleriniz kurumadan temizlemeye başlamayın. Ojeleriniz kuruduktan sonra pamuklu bir kulak çöpünü asetonla ıslatarak tırnaklarınızdan taşan ojeyi temizleyebilirsiniz.
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