"Taşkın Müzesi" 2020'de hizmete sunulacak

Trabzon'da yapımı devam eden "Taşkın Müzesi"nin, 2020'de hizmete sunulacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan "Taşkın Müzesi"nin inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu aktaran Aydın, bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Aydın, Trabzon DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan müzeden, 7'den 70'e herkesin faydalanabileceğini vurgulayarak, "Müzede, 'taşkına sebebiyet vermemek', 'taşkından korunmak' ve 'taşkın anındaki davranışlar' ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak." ifadesini kullandı.