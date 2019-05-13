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Tatar öğrenci otostopla Türkiye turunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Otostopla Türkiye'yi gezen Tataristanlı üniversite öğrencisi Rodion Kadyrov, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi - Kadyrov: - "Gideceğim yere kadar götürenler, yemek ısmarlayanlar ve hatta harçlık bile veren Türkler var"

Otostopla Türkiye turu yapan Tataristanlı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rodion Kadyrov, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da eğitim gören üniversite öğrencisi Kadyrov otostopla çıktığı Türkiye turunda Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Rodion Kadyrov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce memleketinden Antalya'ya uçakla geldiğini ve otostop yaparak Kemer, Finike, Kaş, Fethiye, İzmir, Denizli, Pamukkale, Isparta, Aksaray, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Bolu ve Safranbolu'yu gezerek Kastamonu'nun Hanönü ilçesine kadar ulaştığını söyledi.

Hanönü ilçesinde Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından öğretmenevinde misafir edildiğini belirten Kadyrov, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye turu kapsamında hiç sıkıntı çekmediğini anlatan Kadyrov "Birçok arabaya bindim, birçok yeri gezdim, çok iyi insanlarla tanıştım. Tarihi, turistik yerlerini görme fırsatı buldum. Yolda otostop yapıyorum. Bazı aileler araçlarına alıyor. Gideceğim yere kadar götürenler, yemek ısmarlayanlar ve hatta harçlık bile veren Türkler var." diye konuştu.

Şimdiye kadar 3 bin 500 kilometre geldiğini belirten Kadyrov, Batum üzerinden Gürcistan'a geçeceğini ve Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya üzerinden memleketi Tataristan'ın başkenti Kazan'a kadar gideceğini kaydetti.

Hanönü ilçesinde alışveriş yapan Kadyrov bir araca otostop yaparak Sinop'a doğru yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
otostop Tataristan Türkiye

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