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Tataristan'daki katliamcı gençten saldırı öncesi dikkat çeken paylaşım

11.05.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tataristan'ın başkenti Kazan'da 11 kişinin ölümüne neden olan saldırıda, saldırganlardan birinin olaydan bir saat önce " Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim" mesajını paylaştığı görüldü.

Tataristan'daki katliamcı gençten saldırı öncesi dikkat çeken paylaşım

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 11 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralamasına neden olan saldırıda, saldırganlardan İlnaz Galyaviev, olaydan bir saat önce Telegram hesabından " Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenci olduğu bildirildi. Olayın Kazan’daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri vurularak gözaltına alındı.

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SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Saldırganlardan İlnaz Galyaviev, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda," Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Saldırganların arkadaşlarının ifadelerine başvuran polisin edindiği bilgilerde, saldırgan Galyaviev'in sürekli olarak, ABD ‘deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü belirtildi. Arkadaşları saldırgan İlnaz Galyaviev'in saldıryı işleyebileceklerine ihtimal vermediklerini ifade etti. Öte yandan, Kazan’da tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

PUTİN'DEN KURBANLARIN AİLELERİNE YARDIM TALİMATI

Konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’daki okulda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların ailelerine yardım edilmesi talimatı verdi. Bununla birlikte bireysel silahlanma yasasının acilen kontrol edilmesini, yasanın daha da zorlaştırılmasını istedi.

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Rusya silahlı saldırı

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