Tataristan'daki katliamcı gençten saldırı öncesi dikkat çeken paylaşım

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 11 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralamasına neden olan saldırıda, saldırganlardan İlnaz Galyaviev, olaydan bir saat önce Telegram hesabından " Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenci olduğu bildirildi. Olayın Kazan’daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri vurularak gözaltına alındı.

SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Saldırganlardan İlnaz Galyaviev, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda," Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.