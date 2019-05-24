“Tatarstan Land Of 1001 Delights” fotoğraf sergisi açıldı

Gökcan, Kazan'dan Dalaman Havalimanı'na direkt uçuşların yapılmasının Muğla'daki turizmin gelişmesine, gelen turist sayısının artmasına ve şehrin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"Dost ve kardeş ülke olan Tataristan'a geçen yıl Muğla milletvekili olarak bir ziyaretim olmuştu. Başkent Kazan'ı ziyaret ettiğimizde ciddi anlamda etkilendim. Son dönemde direkt uçuşların başlamasıyla iki şehrin kardeş şehir olması, karşılıklı olarak hem turizm, hem ekonomik hem de sosyal anlamda şehirlerin gelişmesi anlamında oldukça önemli."

Marmaris ve Tataristan'ın Nizhnekamsk şehrinin kardeş şehir olduğunu belirten Gökcan, şunları belirtti:

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tataristan'ın turizm ve ekonomik anlamda gelişmesi açısından kardeş şehir uygulamasının önemli olduğunu söyledi.

- Hedef 50 bin Tataristanlı turist

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç de geçen 3-4 yıl içinde Tataristan'dan 2-3 bin yolcu geldiğini aktararak, "Bu sayı hızla artarak 25 binlere vardı, hedefimiz 50 bin yolcuya ulaşmak. Tataristan her yıl yurt dışına 190 bin yolcuyu turistlik amaçlı tatile gönderiyor. Bu bölgeyi tanıdıkça çok sevmeye başladılar. Daha çok gelmeye başladılar." diye konuştu.

Güvenç, Türk girişimcilerin bölgede 3 milyar dolarlık yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Tataristan'ın Nizhnekamsk Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müdürü Olga Kurdiukuva, 2018’de Nizhnekamsk Belediyesi olarak Marmaris Belediyesi ile kardeşlik sözleşmesi imzaladıklarını ve bu kapsamda tur satışlarının yüzde 59 arttığını anlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da geçen sene Nizhnekamsk’te sergiyle birlikte Kardeşlik ve Kavuşma Festivali adı altında etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

Marmaris'in dünyanın incisi ve güzel bir turizm kenti olduğunu anlatan Oktay, alternatif pazarları yaratma anlamında Tataristan ve Nizhnekamsk ile ilişkileri önemsediklerini dile getirdi.

Sergi, bir yıl boyunca ziyaretçilere açık olacak.

