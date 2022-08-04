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Tatil bölgelerinde yeni fırsatçılık... Aman dikkat: Adisyonları böyle şişiriyorlar!

04.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum, Alaçatı ve Marmaris gibi turistik lokasyonlarda fahiş fiyat fırsatçılığı gündem oldu. Bazı işletmelerin, menülerine koyduğu ürünler ve biçtiği fiyatlar pes dedirtti. Önlerine 'köy' ibaresi eklenen yiyeceklere astronomik fiyatlar biçilmesi tatilcileri isyan ettirdi. İşte haberin detayları...

Tatil bölgelerinde yeni fırsatçılık... Aman dikkat: Adisyonları böyle şişiriyorlar!

Türkiye'nin ünlü tatil beldelerinden gelen hesap fotoğrafları hafızalarda hala yer ederken bu sefer de yeni bir fırsatçılık gündem oldu. Bazı işletmeler, sattıkları ürünlerin önlerine 'köy' ibaresini ekleyip dudak uçuklatan fiyatlara yiyecek satmaya başladı.

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Bodrum, Alaçatı, Marmaris gibi turistik lokasyonlarda restoranlardaki fahiş fiyatlı ürünler bazı ürünler dikkat çekti. Önlerine 'köy' ibaresi eklenen bazı yiyeceklere yüksek fiyatlar biçildi. Söz konusu fahiş fiyatlara tatilciler isyan etti.

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Yeni fırsatçılıkla birlikte bazı işletmeler menülere, "Özel köy tavuğu", "Milas salatası", "Köy salatası", "Köy yumurtası" ekleyip, adisyonu şişirdi.

İşte tatil bölgelerinden pes dedirten fiyatlar:

2

Köy tavuğu: 400 lira

3

Köy salatası: 150 lira

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Kızarmış köy patatesi: 120 lira

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Pişmiş köy yumurtası: 35 lira

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Bodrum
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