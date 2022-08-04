Tatil bölgelerinde yeni fırsatçılık... Aman dikkat: Adisyonları böyle şişiriyorlar!

Türkiye'nin ünlü tatil beldelerinden gelen hesap fotoğrafları hafızalarda hala yer ederken bu sefer de yeni bir fırsatçılık gündem oldu. Bazı işletmeler, sattıkları ürünlerin önlerine 'köy' ibaresini ekleyip dudak uçuklatan fiyatlara yiyecek satmaya başladı.

Bodrum, Alaçatı, Marmaris gibi turistik lokasyonlarda restoranlardaki fahiş fiyatlı ürünler bazı ürünler dikkat çekti. Önlerine 'köy' ibaresi eklenen bazı yiyeceklere yüksek fiyatlar biçildi. Söz konusu fahiş fiyatlara tatilciler isyan etti.

Yeni fırsatçılıkla birlikte bazı işletmeler menülere, "Özel köy tavuğu", "Milas salatası", "Köy salatası", "Köy yumurtası" ekleyip, adisyonu şişirdi.

İşte tatil bölgelerinden pes dedirten fiyatlar:



Köy tavuğu: 400 lira

Köy salatası: 150 lira

Kızarmış köy patatesi: 120 lira

Pişmiş köy yumurtası: 35 lira

