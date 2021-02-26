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  4. Tatil cennetinde dehşet anlar! Asfalt zeminde sürüklendiler

Tatil cennetinde dehşet anlar! Asfalt zeminde sürüklendiler

26.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ile çocuğu dehşeti yaşadı. Karayolunda hızla gelen aracın çarptığı anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde meydana geldi. Jandarma Kavşağı’ndan Gümbet Kavşağı’na doğru seyir halinde olan bir otomobil, karayolunda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen anne ve 3 yaşındaki çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 32 yaşındaki anne Burcu Turnuklu ile 3 yaşındaki çocuğu Talha Turnuklu metrelerce asfalt zeminde sürüklendi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Kaza sonrası otomobil içerisindeki ve çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Kaza sonrası tesadüfen bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuğun vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum
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