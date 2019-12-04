50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Olayın mahkemesi sürerken, beş zanlı da ağız birliği yaparak cinsel ilişkinin kadının rızasıyla gerçekleştiğini ileri sürüyor. Ancak polis ekiplerinin bulguları o yönde değil.

Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio, Francesco Ciro D'Antonio ve Fabio De Virgilio adlı zanlıların kimlikleri İtalyan basınına açıklandı.

Ancak olaylar umduğu gibi gelişmedi. Otelde çalışan beş adam, kadının tatilinin son gününde içkisine ilaç atıp kadını bayılttıktan sonra ona tecavüz etti.

Yasal nedenlerden ötürü adı açıklanmayan 50 yaşındaki kadın, kocasını yakın zamanda kaybetmişti. Kızı ile çıkacağı tatilin kendisine iyi geleceğini umuyordu.

İngiltere'nin Kent kentinde yaşayan 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızı, 2016 yılının ekim ayında tatil yapmak üzere Sorrento'ya geldi.

İtalya'nın Napoli kentinin güneyinde bulunan tatil cenneti Sorrento, bu kez güzellikleriyle değil burada işlenen korkunç bir suçla dünya gündemine geldi.

Savcı Barba, olay günü yaşananları şöyle anlattı; Anne ve kızı, restoranda otururken ısmarladıkları içkileri yudumlamaya başladılar. Ancak kadının 26 yaşındaki kızı kendini iyi hissetmemeye başladı ve tuvalete giderek istifra etti.

"Geri döndüğünde ise annesi masada yoktu. Çünkü yarı baygın haldeyken bu beş zanlı tarafından kaçırılmış, yüzme havuzunun yakınındaki boş bir odaya götürülmüş ve defalarca tecavüze uğramıştı."

Anne, yaşananlardan ötürü öyle üzgün hissediyordu ve şoktaydı ki Kent'teki evine dönene kadar bu olanlardan ne polise ne de kızına bahsetti.

Kızının dediğine göre eve dönüş yolunda ve havalimanında uzak, mesafeli, dalgın ve üzgün görünüyordu.

Ancak kızı annesinin bu haline anlam verememişti. Ta ki gerçek ortaya çıkana kadar.

Kadın, başına gelenleri İtalyan polisine anlattığında kan ve DNS örnekleri alınarak incelendi.

Kadının kanında yüksek miktarda yatıştırıcı tespit edildi.

Zanlıların avukatı ise kadının, kocasını kaybettiği için sakinleştirici kullandığını, zanlıların içkisine herhangi bir şey karıştırmadığını ileri sürüyor.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre Savcı Antonio Barba, sanıklara dokuzar yıl ceza vermesini ve bu davanın örnek teşlik etmesini istiyor.

Mahkeme ileriki bir güne ertelendi, dava sürecek.

