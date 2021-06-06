Tatil için geldiği kentte hayatının aşkını buldu, şehir hayatını bıraktı!

İstanbul’da yaşarken gezmek için geldiği Aksu ilçesinde bugün 32 yıldır evli olduğu eşiyle tanıştığını, evlenme teklifi aldığını ve kendini doğal yaşamın içerisinde bulduğunu ifade eden Seher Hor, “Ben 5 yaşındayken ailem Ankara’dan İstanbul’a taşınmış. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadık. 32 sene önce ablamla birlikte buraya gezmeye geldik. Burada beyimle tanıştım. 10 gün içinde evlenme teklifi aldım. İstanbul’dan sonra burada nasıl yaşarım diye düşündüm açıkçası. Allah nasip etti evlendik ve buralı oldum. Başta beyimin ailesi kabul etmedi. Nasıl olur uyum sağlar mı diye. Mahalleli beni İstanbullu gelin olarak bilir. Daha bir gün makyajımı yapmadan güne başlamadım” diye konuştu.

Her gün saat 07.00’de uyandığını ve makyajını yaptıktan sonra güne başladığını kaydeden Seher Hor, “Beyim inekleri hazırlarken aşağı iniyorum. Otlarımızı hazırlıyoruz. İneklerimizi sağıyoruz, şişelerimize dolduruyoruz, perakende satış yapıyorum. 8 senedir büyükbaş hayvan besliyorum” dedi.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN İNSANLAR HAYVANCILIK YAPSIN"

Hayvancılığı gençlere önerdiğini dile getiren Seher Hor, “Psikolojik rahatsızlığı olan insanlar hayvancılık yapsın. Rahatlatıyor, sorunlardan arındırıyor. Tamamen onlara adapte oluyorsunuz. Sizin sevdiğinizi hissediyor. Mesela tekme atarken yavaş atıyor. Sağım yaparken dur deyince yapmaz. Onlarla konuşuyorum. Şarkı söylüyorum onlara. Onların hoşuna gidecek ifadelerde bulunuyorum. 'Tatlı kızım, güzel kızım' diyorum. Onlar da beni anlıyor gibi geliyor bana. Hayvanları çok seviyorum” şeklinde konuştu.