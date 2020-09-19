HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatil merkezi Adrasan’da 60 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Tatil merkezi Adrasan’da 60 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesindeki orman yangını söndürüldü.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesindeki orman yangını söndürüldü. Dün saat 16.00’da başlayan yangında 60 hektarlık alanın zarar gördüğü, yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesinde başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Yangına gün içinde amfibi uçak, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 87 arazöz, 6 dozer ve 350 civarında yangın söndürme işçisinin müdahalesi hava karadıktan sonra da devam etti. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Alevlerin önüne geçilemeyince jandarma ekipleri Seylemit Mevkiindeki 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Rüzgarın da kesilmesi ile yangının gece saat 23.30 sıralarında ilerlemesi durduruldu. Ekipletin sabaha kadar yaptığı çalışma sonunda yangın tamamen söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangında 60 hektarlık kızılçam ormanını zarar gördüğü bildirildi. Yerleşim alanlarına ulaşmasından endişe edilen yangında herhangi bir ev, sera veya meyve bahçesi zarar görmedi. Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiinde jandarma tarafından tedbir amaçlı boşaltılan evlere de sahipleri geri döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulduTakla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç olay! Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Kırklareli Valisi Bilgin durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı
Yer: Muğla! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.