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  4. Tatil yolunda kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti!

Tatil yolunda kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti!

09.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak (31) ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi.

Tatil yolunda kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti!

Kahreden kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kulllandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

UZMAN ÇAVUŞ VE KIZI KURTARILAMADI

Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi. Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

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TATİL İÇİN GİTMİŞLER

Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi. (DHA)

(DHA)

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