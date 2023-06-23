HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilciler akın etti, trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatilciler akın etti, trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

23.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bodrum'da trafik durma noktasına geldi. Son 24 saatte, 25 bin aracın kente giriş yaptığı belirtildi. Öte yandan 9 günlük tatili İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. İşte detaylar...

Tatilciler akın etti, trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

92d9cef51bc72032dfc56a24e9318b83

5 BİN 946 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Ayrıca Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında 'Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik 75'inci Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi.

cc42b4b6e139e369d8a7b0a71d9c59c0

Kurban Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimleri sürekli olarak devam edecek.

8a6462fe39b0f56b557d998c7b855cb9

BODRUM'A SON 24 SAATTE 25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi, tatilci akını başladı. Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

0fa54e2129adbb3a4def9c9f1a7403cd

Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

09b48572b6e10d2305ebd9f8e1e36275

Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artacağı belirtilirken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde tedbirlerini artırdığı kaydedildi.

de592d8fe672cea1bea536b148aa0109

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirecek olan vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde önlemler aldı.

Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 552 sefer düzenleneceği ve 246 bin 994 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü olan yarın ise bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcu havalimanını kullanacak. Pazar günü ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve bin 583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

e8ee327b216203441befd037439d89de

'BİLETLERİ ÖNCEDEN ALDIK SIKINTI YAŞAMADIK'

Bayram tatili için Tekirdağ ‘dan Hakkari’ye giden ailesini İstanbul Havalimanı’na uğurlamaya gelen Fesih Altan, "Çerkezköy’de ikamet ediyoruz. Bilet konusuna da gelince bir ay öncesinden biletlerimizi kestik. Böyle kalabalık olacağını biliyorduk o yüzden önceden tedbirimizi aldık’’ dedi.

Tatil için ailesiyle birlikte Erzurum’a giden Necip Aras, "Okullar da bildiğiniz gibi tatil oldu. Çocukların da tatilini orada geçirmesi için biletleri aldık. Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil cennetinde orman yangını! Ekipler devreye girdiTatil cennetinde orman yangını! Ekipler devreye girdi
Kayıp denizaltında oksijen tükendi...Kayıp denizaltında oksijen tükendi...
İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...
Anahtar Kelimeler:
Muğla İstanbul Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

Aref borsada sihir mi yaptı?

Aref borsada sihir mi yaptı?

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.