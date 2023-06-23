Tatilciler akın etti, trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

5 BİN 946 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Ayrıca Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında 'Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik 75'inci Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi.

Kurban Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimleri sürekli olarak devam edecek.

BODRUM'A SON 24 SAATTE 25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi, tatilci akını başladı. Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artacağı belirtilirken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde tedbirlerini artırdığı kaydedildi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirecek olan vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde önlemler aldı.

Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 552 sefer düzenleneceği ve 246 bin 994 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü olan yarın ise bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcu havalimanını kullanacak. Pazar günü ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve bin 583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

'BİLETLERİ ÖNCEDEN ALDIK SIKINTI YAŞAMADIK'

Bayram tatili için Tekirdağ ‘dan Hakkari’ye giden ailesini İstanbul Havalimanı’na uğurlamaya gelen Fesih Altan, "Çerkezköy’de ikamet ediyoruz. Bilet konusuna da gelince bir ay öncesinden biletlerimizi kestik. Böyle kalabalık olacağını biliyorduk o yüzden önceden tedbirimizi aldık’’ dedi.

Tatil için ailesiyle birlikte Erzurum’a giden Necip Aras, "Okullar da bildiğiniz gibi tatil oldu. Çocukların da tatilini orada geçirmesi için biletleri aldık. Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik" diye konuştu.

(DHA)

