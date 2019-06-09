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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi: - "9 günlük bayram tatili süresince karşılıklı geçiş yapan araç sayısının toplam 145 bin olmasını bekliyoruz"

Ramazan Bayramı tatili sonrasında dönüş yolundaki vatandaşların, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (İDO) Topçular-Eskihisar arasındaki sefer sayısını 16'dan 18'e çıkarmasıyla iskele meydanına giren araçlar uzun süre beklemeden feribotlara girerek yola çıkabiliyor.

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün hat üzerinde karşılıklı 10 bin aracın geçişinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatil süresince 135 bin aracın şu anda kadar geçiş yaptığını belirten Lermi, "9 günlük bayram tatili süresince karşılıklı geçiş yapan araç sayısının toplam 145 bin olmasını bekliyoruz. Feribotlar doldur-boşalt sistemiyle çalışıyor. Topçular terminaline gelen araçlar beklemeden feribotlara alınıyor. Tam kapasite doluluğa ulaşan feribotlar iskelede beklemeden sefer yapıyor. 18 feribotla seferler gerçekleştiriliyor." dedi.

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Tatilciler dönüş yolunda Yalova

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