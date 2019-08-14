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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:28 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Denizli'deki bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu

DENİZLİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş geçen tatilciler, bağlantı yollarında yoğunluğa neden oldu.

Tatilcilerin kullandığı Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerinin bağlantı yolu üzerinde yer alan Denizli'de araç yoğunluğu yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinden dönenler için kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, İzmir, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram dönüş Emniyet polis Tatil trafik yol

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