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Tatilciler oraya akın etti, köyün nüfusu ilçeyi solladı!

02.07.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyü, tatilcilerin uğrak noktası oldu. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı köyün nüfusu, bayram tatili boyunca 150 bini geçti.

Tatilciler oraya akın etti, köyün nüfusu ilçeyi solladı!

Edirne'de Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti. İstanbul ve çevre illerden gelen tatilciler köyde yoğunluk oluşturdu.

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Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti.

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Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı. (İHA)

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erikli saros

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