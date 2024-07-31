Tatile gitmeden önce bilmelisiniz: Regl döneminde denize girilir mi?

Regl döneminde denize girmek konusunda kadınların kafasında soru işaretleri olabiliyor. YouTube'da içerik üreten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman konuya dair paylaşım yaptı.

REGL DÖNEMİNDE DENİZE VEYA HAVUZA GİRİLİR Mİ?

Op. Dr. Ayşe Duman, "Regl döneminde yani adet döneminde denize girilir mi? Aslında bu dönemde denize girmenin vücuda herhangi bir zararı olmaz ancak girdiğiniz su özellikle çok soğuksa vazo konstrüksiyona, kasılmaya ve damarlardaki kasılmaya bağlı adetiniz azalabilir veya hiç olmayabilirsiniz ama bu durumda şöyle düşünmeyin Lütfen 'Pis kan içimde birikti, rahmim temizlenemedi' gibi düşünmeyin. Bir süre sonra siz ısındığınızda tekrar normal haline gevşeme haline gelecektir ve endometrium yenilenecektir. Ancak böyle bir durum sizde ağrı yapabilir. Özellikle adet döneminde daha soğuk olduğunuzda, üşüttüğünüzde ağrılarınız oluyorsa bu süreçte denize girdiğinizde özellikle soğuk suya girdiğinizde ağrılarınız artabilir bu sizde keyifsizlik yapabilir. Eğer böyle bir şikayetiniz yoksa adet görüyor olmanız kanıyor olmanız denize girmeye engel teşkil etmez.

Peki nasıl yapacaksınız? Kanıyorsunuz bir yandan denize giriyorsunuz. Kap veya tampon kullanabilirsiniz. Tamponun muhakkak 4 saat sonra yani maksimum 4 saat kalsın daha fazla vajinada tamponu tutmayın. Islak mayo ile güneşlenmemeye dikkat edin yani sudan çıktıktan sonra muhakkak kuru bir kıyafetle güneşlenecekseniz güneşlenin. Gene havuza girerken aynı kurallara dikkat etmekte fayda var. Havuza malum hiçbir şey kullanmadan regl kanı havuza akarken girmeniz çok şık olmaz. Diğer insanlar için hijyenik bir durum da olmaz. Sırf bunun için adet geciktirici ilaçlar kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. O ilaçların bir takım yan etkileri olabilir. Regl döneminizde deniz, havuz planınız eğer denk geliyorsa siz gönül rahatlığıyla deniz, havuz tatilinize yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.