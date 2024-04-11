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  4. Tatilin tadı kaçtı, bir tabak makarna 3 bin TL! Fiyatları gören vatandaşlar şaşkına döndü

Tatilin tadı kaçtı, bir tabak makarna 3 bin TL! Fiyatları gören vatandaşlar şaşkına döndü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.04.2024 18:36
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tatil bölgelerindeki fiyatlar vatandaşları şoke etti. Doluluk oranı yüzde 60'larda kalan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tabak makarnanın fiyatı 3 bin TL'den satılıyor. Vatandaşlar karşılaştıkları tablo karşısında şaşırdıklarını ifade ederek "Kafelerden, restoranlardan bir şey almak mümkün değil, karnımızı doyurmak için süpermarketlerden alışveriş yapıp plaja geliyoruz" dedi.

Tatilin tadı kaçtı, bir tabak makarna 3 bin TL! Fiyatları gören vatandaşlar şaşkına döndü

9 günlük Ramazan Bayramını fırsat bilenler Ege ve Akdeniz'e gitti. Havaların sıcak olmasıyla birlikte yazı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

FİYATLAR VATANDAŞLARI ŞOKE ETTTİ

9 günlük bayram tatiline ise tatil bölgelerindeki fiyatlar damga vurdu. Özellikle Muğla Bodrum'da üç top dondurma 750 TL, bir tabak makarnayı ise 3 bin TL, bir bardak çay ise 90 TL'den satıldı. Fiyatları görenler ise karşılaştıkları durum karşısında şoke oldu.

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"KARIMIZI DOYURMAK İÇİN MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Bodrum’da yaşayan ve tatile gelen yakınları ile Türkbükü halk plajında denize giren evli ve bir çocuk annesi Yücel Kamzer, şunları söyledi:

"Bodrum çarşı merkezinde 3 top dondurmaya 750 TL. bir tabak makarnaya 3 bin TL, bir bardak çaya 90 TL istediklerini duyduk. Şoke olduk. Biz Bodrumlu olarak burada tatil yapma fırsatı bulamazken il dışından ve üstelik asgari ücretli olanlar nasıl tatil yapacak. Kafelerden, restoranlardan bir şey almak mümkün değil, karnımızı doyurmak için süpermarketlerden alışveriş yapıp plaja geliyoruz."

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