Tatiller başlasın, valizler hazırlansın: Kıyafetlerin kırışmasını önleyen rulo katlama teknikleri

Tatile çıkmanın tek stresli tarafı varsa o da kıyafetleri valize düzgün şekilde yerleştirmek olmalı. Bazen aceleden bazen üşengeçlikten sıkış tepiş attığınız o güzelim parçaları, tatilde çok kırıştıkları için giyememek ise apayrı bir çile. Aslında doğru katlama tekniklerini öğrendikten sonra valiz hazırlamak da kıyafetlerin kırışmasını önlemek de mümkün.

1. Bluzler ve tişörtler için temel rulolama tekniği

Valizlerinize seviye atlatacak rulolama tekniği ile aynı alana daha fazla parça sığdırmanız mümkün. Özellikle günlük giydiğiniz tişörtler, bluzler ve croplar için bu harika tekniği kullanabilirsiniz. En temel rulo katlama tekniği olan bu yönteme göre; kıyafeti düz bir zemine serip kırışıklıkları elinizle düzeltmeniz, ardından kolları içe katladıktan sonra yakadan aşağıya doğru sıkı bir rulo yapmanız yeterli. Böyle sardıktan sonra kıyafeti açtığınız zaman katlama izi bile oluşmadığını göreceksiniz.

2. Şık parçalar için demetleme (bundle) tekniği

Rulo katlama tekniği, günlük parçalarda harikalar yaratsa da keten gömlekler, saten elbiseler veya kumaş pantolonlar söz konusu olduğunda büyük bir hüsranla sonuçlanabilir. Valizi açıp en şık kıyafetlerinizin kırış kırış olduğunu görmek kadar yıkıcı bir şey olmayabilir. Bu aşamada deneyeceğiniz demetleme tekniği ise bu hassas parçalardaki kırışıkları minimuma indirir.

Tekniği uygulamanın en kritik yanı bu hassas parçaları birlikte yerleştirmek ve aynı merkez etrafında sarmaktır. Elinizde ceket gibi sert ve geniş bir parça varsa bunu en alta yaymanız, pantolon ve gömlekleri buna zıt bakacak şekilde üste yerleştirmeniz, en üste ise daha ince ve küçük parçaları koymanız gerekir. Ardından bu gruptaki her şeyi tek başına değil de birlikte katlarsınız. Böylece kumaşlarda küçük küçük kırışma izleri oluşmasını engelleyerek şıklığınızı her yerde koruyabilirsiniz.

3. Pantolon katlama tekniği

Pantolon gibi uzun parçaların rulolanma tekniği, diğer kısa parçalardan biraz daha farklı. Pantolonlarınızı arka cepleri dışarıda kalacak şekilde ikiye katlayıp üzerindeki kırışıklıkları giderdikten sonra, ağ kısmındaki çıkıntıyı içe alarak düz bir hat elde etmeniz yeterli. Ardından temel rulo tekniğindeki gibi katlama yapabilirsiniz. Ama bu sırada farklı olarak bel kısmına doğru sıkı sıkıya sarmanız gerekli.

4. Hava alma yöntemi

Valizinizde ciddi şekilde alandan kazanmak istiyorsanız, vakumlu hurçlarla aynı mantıkta olan valiz düzenleyicilerinden faydalanabilirsiniz. Klasik düzenleyicilerden farklı olarak vakumlu olan bu hurçları, rulo yaptığınız parçalarla doldurduktan sonra içindeki havayı almanız yeter. Tişörtleri, iç çamaşırlarını ve pantolonları ayrı ayrı gruplayıp havalarını boşaltarak neredeyse tüm gardırobunuzu tek bir valize sığdırmanız mümkün. Ama bu işlemi fazla hassas yapıdaki kıyafetlere uyguladığınızda kırışma miktarını artırabileceğinizi de unutmayın.

5. Gruplama tekniği

Mutlaka sosyal medyada karşınıza çıkan bir teknik varsa o da birlikte kombin yapılan kıyafetleri aynı anda sarma yöntemi olmalı. Bu yöntem, valizinizde yer açan ama aynı zamanda “Bugün ne giysem” derdinden kurtaran inanılmaz kullanışlı bir yöntem. Mantık ise şöyle: Valize koyacağınız parçaları rastgele değil de birlikte kullanıma göre büyükten küçüğe doğru üst üste dizmeniz, ardından bir arada sararak ya da askılayarak yerleştirmeniz gerekli. Hatta elbise, pantolon, gömlek gibi toplantı veya kokteyl kıyafetlerini askısıyla birlikte üst üste koyup ardından kıyafet kılıflarına yerleştirerek gruplamanız da mümkün.

6. Pelür kağıdı tüyosu

Valizdeki kıyafetlerin kırışmasının tek nedeni katlama değil. Aslında uzun süre sıkışık bir alanda kapalı kalan parçalar birbirine sürtünerek elektriklenir. Bu durum da katlama izlerinin derinleşmesine neden olur. Özellikle ipek, şifon, saten gibi parçaların ömrünü uzatacak hem de kırışmasını önleyecek pelür kağıdı tekniğini basitçe uygulayabilirsiniz. Özenle sardığınız farklı parçalar arasında incecik bir kağıt dokunuşu ekleyerek valizinizde mucizeler yaratabilirsiniz.

7. Kıyafet kılıfı ve organizer kullanma

Valizde sürtünme sebebiyle oluşan kırışıkları minimuma indirmenin, aynı zamanda tüm valize düzen getirmenin en keyifli yolu elbette düzenleyiciler kullanmak. Sosyal medyada karşınıza çıkan ve insana ayrı bir keyif veren kılıf ve organizer kullanımı, insanın üzerindeki stresi gerçekten atan bir teknik. Üstelik kırışıklık azaltma ve alandan kazanma konusunda da çok avantajlı. Bunun için yapacağınız tek şey, elinize boy boy çeşit çeşit organizer almak ve kıyafetlerinizi ister gruplama ister kombinleme yöntemine göre kılıflara yerleştirmeye başlamak. En ideal yöntem için iç çamaşırı, çorap, günlük kıyafet ve kozmetik bakım ürünleri gibi kendi içinde aynı sınıfa dahil olan ürünleri farklı düzenleyicilere koyabilir; kombin yaptığınız özel parçaları ise askılı kılıflara yerleştirebilirsiniz.

8. Sarma sıklığı

Rulo tekniğini uygularken elinizdeki parçaları fazla sıkmamaya özen göstermeniz çok önemli. Aksi halde kıyafetler birbirine fazla baskı yapacağından formlarında bozulma olabilir. Çok gevşek bir sıkma işlemi ise size alandan hiç kazandırmayabilir. Bu nedenle rulo yaparken kıyafetleri bir miktar sıkmaya, ama bu esnada kumaş liflerine zarar vermediğinizden emin olmaya dikkat etmeniz gerekir.

9. Doğru sıralama

Uyguladığınız rulolama tekniği ne kadar iyi olsa da yerleştirmeyi doğru yapmazsanız alandan hiç de sandığınız gibi tasarruf etmeniz mümkün olmayabilir. Bu nedenle ruloladığınız kıyafetleri valize koymadan önce yerleşim düzenine de dikkat etmelisiniz. En verimli sıralama için valizin en altına ayakkabı, kitap gibi ağır parçaları koyarsanız, bu parçaların kıyafetleri ezerek iz oluşturmasını önleyebilirsiniz. En alttan en üste doğru kalından hassas gidecek bir dizilim izleyerek ise dolabınızdaki özel parçaları en iyi şekilde korumuş olursunuz. Ardından kalan boşluklara kozmetik ürünleri, çorapları, iç çamaşırlarını ve aksesuar gibi daha küçük yapılı ürünleri gruplu şekilde koyarak tatil hazırlığını gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz.