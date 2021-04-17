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  4. Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Tatlı Dillim filminin oyuncuları

Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Tatlı Dillim filminin oyuncuları

17.04.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından olan Tatlı Dillim filmi, hâlâ aynı heyecan ve keyifle izleniyor. başrollerinde Filiz Akın ile Tarık Akan’ın oynadığı aşk, dram ve eğlenceli sahnelerin yer aldığı Tatlı Dillim filminin senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alındı.

Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Tatlı Dillim filminin oyuncuları

Neşet Ertaş’ın da müziklerini yaptığı Tatlı Dillim filminde yönetmen koltuğunda Erdoğan Engin oturuyor. İstanbullu zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit, tıp okumasının yanında basketbol oynuyor. Emine’nin bulunduğu köye giden Ferit, Emine’nin kalbini kazanıyor…

TATLI DİLLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

1972’de yapımı olan Tatlı Dillim filminin çekimleri İstanbul ve Bolu'da gerçekleştirildi. Bu iki kentte yapılan çekimler, aynı sene içerisinde tamamlandı ve filmi 1 Kasım'da vizyona çıktı.

TATLI DİLLİM FİLMİNİN KONUSU

Ferit, İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına karşın en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlardan önce dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımıyla birlikte Emine’nin yaşadığı köye gidiyor. Emine de köyde öğretmenlik yapıyor ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçiyor. İstanbulda çapkınlıklarıyla ünlü Ferit, Emine’den hoşlanır ve onun kalbini kazanmak için uğraşır.

Emine ilk etapta Ferit’le ilgilenmese de iki genç kısa zaman sonra birbirlerine aşık olarak evlilik kararı alırlar.

Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer fakat Ferit’in İstanbul’dan gelen arkadaşları işleri iyice karıştırır. Arkadaşları ile beraber İstanbul’a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit, Emine ile evliliğini unutmuştur.

Emine bir süre beklemesinin ardından İstanbul’a kocasının yanına gitmeye karar verir. Fakat, acı gerçekler yüzüne vuracaktır: Ferit evliliğine ailesine haber vermediği gibi, eski çapkınlıklarına geri dönmüştür.

Bunun ardından Emine, Ferit’e hayatının dersini vermek için plan yapar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın olarak Ferit’in karşısına tekrardan çıkan Emine, ikiz kardeşi Mine olarak gerçek kocasının kafasını karıştırmaya başarır.

TATLI DİLLİM FİLMİNİN OYUNCULARI

Filiz Akın
Tarık Akan
Metin Akpınar
Halit Akçatepe
Hulusi Kentmen
Zeki Alasya
Cemil Can Bıçakçı
Kemal Sunal
Münir Özkul

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Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş Tarık Akan

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