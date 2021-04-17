Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Tatlı Dillim filminin oyuncuları

Neşet Ertaş’ın da müziklerini yaptığı Tatlı Dillim filminde yönetmen koltuğunda Erdoğan Engin oturuyor. İstanbullu zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit, tıp okumasının yanında basketbol oynuyor. Emine’nin bulunduğu köye giden Ferit, Emine’nin kalbini kazanıyor…

TATLI DİLLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

1972’de yapımı olan Tatlı Dillim filminin çekimleri İstanbul ve Bolu'da gerçekleştirildi. Bu iki kentte yapılan çekimler, aynı sene içerisinde tamamlandı ve filmi 1 Kasım'da vizyona çıktı.

TATLI DİLLİM FİLMİNİN KONUSU

Ferit, İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına karşın en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlardan önce dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımıyla birlikte Emine’nin yaşadığı köye gidiyor. Emine de köyde öğretmenlik yapıyor ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçiyor. İstanbulda çapkınlıklarıyla ünlü Ferit, Emine’den hoşlanır ve onun kalbini kazanmak için uğraşır.

Emine ilk etapta Ferit’le ilgilenmese de iki genç kısa zaman sonra birbirlerine aşık olarak evlilik kararı alırlar.

Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer fakat Ferit’in İstanbul’dan gelen arkadaşları işleri iyice karıştırır. Arkadaşları ile beraber İstanbul’a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit, Emine ile evliliğini unutmuştur.