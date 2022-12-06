Taurus AVM çalışma saatleri nedir? Taurus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Taurus AVM, şehrin sahip olduğu birçok alışveriş merkezinden biridir. Taurus alışveriş merkezi ziyaretçilerine giysi ya da elektrik-elektronik mağazalarından yiyecek alanlarına kadar birçok farklı hizmet sunar. Haftanın her günü halka açık olan Taurus AVM çalışma saatleri, pek çok diğer alışveriş merkezi ile benzerdir.

Taurus AVM çalışma saatleri nedir?

Taurus AVM, Çankaya’da Mevlana Bulvarı üzerinde bulunur ve otobüs ya da minibüsle kolay bir şekilde ulaşılabilir. Çeşitli mağaza ve restorana ev sahipliği yapan Taurus AVM yılın farklı zamanlarında ziyaretçilerine çeşitli kampanyalar aracılığıyla birçok imkân sunar. Haftanın her günü benzer saatlerde hizmet veren Taurus AVM çalışma saatleri içerisinde ziyaretçilerine çeşitli kampanyalar ve markalarla hizmet sunar. Öğle arası saatlerinde de çalışmaya devam eden Taurus AVM kapanış saatine kadar kesintisiz bir hizmet verir.

Taurus AVM saat kaçta açılıyor?

Her yaştan ziyaretçisi için pek çok etkinliğe ve markaya ev sahipliği yapan Taurus AVM özellikle çocuklar için yıl boyu birçok değişik etkinlik düzenler. Taurus AVM açılış saati, Ankara'da bulunan diğer alışveriş merkezleriyle benzerdir ve herhangi bir düzenleme olmadığı takdirde açılış saati aynıdır. Alışveriş merkezini ziyaret etmeyi düşünenler için Taurus AVM açılış saati 10.00’dur.

Taurus AVM saat kaçta kapanıyor?

Ziyaretçilerine vale servis hizmeti sunan Taurus AVM kapanış saatine kadar kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Taurus AVM çalışma saatleri değişiklik göstermese de alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazaların ve bazı hizmetlerin mesai saatlerinde farklılık olabilir. Taurus AVM kapanış saati 22.00’dır ve bu saate kadar hizmet vermeye devam eder.

Taurus AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Taurus AVM hafta sonu çalışma saatleri hafta içinden farklı değildir. Ancak alışveriş merkezi içerisindeki kafe ve restoranların çalışma saatleri hafta sonları farklılık gösterebilir. Taurus AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezini dinî bayramlarda ya da resmî tatillerde çalışmaya devam etse de AVM'nin ya da AVM içerisinde bulunan mağazaların mesai saatleri farklılık gösterebilir.



