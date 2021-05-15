Tavan arasında gördüğü şey dehşete düşürdü: Büyüyü bozman lazım

Yeni Zelanda Auckland şehrinde yaşayan kadın, evinin tavan arasında şaşkına çeviren manzarayı gördükten sonra sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

''BÜYÜNÜN BOZULMASI LAZIM''

"Bunun nasıl bir yuva olduğunu bilen var mı?" diye soru yönelten kadına binlerce ilginç cevap geldi. Bir kullanıcı bunun Stranger Things'ten bir kare olduğunu söylerken bir diğeri söz konusu fotoğrafla alay ederek, büyü yapıldığını ve bu büyünün bozulması gerektiğini söyledi.

''RAHATSIZ EDİLDİKLERİNDE SALDIRIYA GEÇERLER''

Paylaşımın birçok kullanıcıya erişmesi sonrası bir açıklama yapan Sydney Üniversitesi profesörü Dieter Hochuli, gizemli yuvanın eşek arılarına ait olduğunu söyledi ve ekledi: İnsanlar tarafından değiştirilmiş bölgelerde kesinlikle daha belirgindirler ve Avustralya'nın güneydoğu bölgelerinde iyi bir şekilde yerleşmişlerdir. Oldukça saldırgandırlar ve yuvaları rahatsız edildiğinde saldırırlar. Arı yuvasını kaldırmanın en iyi yolu bir haşere kontrol uzmanı çağırmak. Yuvanın hala aktif olup olmadığını belirleyebilecekler ve onları güvenli bir şekilde kaldırmaya çalışacaklar.

