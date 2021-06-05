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Tavuk çiftliğinde yangın! Büyük çapta hasar oluştu

05.06.2021 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'e bağlı Dursunköy Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, tavuk çiftliğinde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Çiftlikteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Dursunköy Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde saat 23.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftlik çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tavuk çiftliğinde yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sonucu, ölen tavuk olup olmadığı soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Çiftlikteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, çiftlikten yükselen alev ve dumanlar geceyi aydınlatıyor. Yangının çıkın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Arnavutköy
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