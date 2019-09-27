Tavukları deterjanla yıkayan küçük kız güldürdü! 'Yemekleri böyle hazırladığımı mı düşünüyor?'

Akşam yemeği için tavuk butlarını bulaşık deterjanıyla yıkayan küçük kızın bu anları güldürdü.

Tavuk butlarını bulaşık deterjanı sıktığı bol köpüklü suyun içinde yıkayan 6 yaşındaki Brooke, 'annesinin ne yapıyorsun?' sorusuna 'tavukları yıkıyorum' cevabını verdi.

Kızının bu sevimli anlarını Facebook hesabından paylaşan anne, 'ona hızlı bir duş alıp çıkacağımı ben duştayken tavukları yıkamasını söylemiştim. Ancak tavukları köpüklü suyun içinde görünce kısa bir şok geçirdiğimi söylemeliyim. Acaba yemekleri bu şekilde hazırladığımı mı düşünüyor? Bunu tahmin etmemiştim' diyor.



