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Tavukları deterjanla yıkayan küçük kız güldürdü! 'Yemekleri böyle hazırladığımı mı düşünüyor?'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 27.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Duş alacağı için akşam yemeği hazırlığını 6 yaşındaki kızından isteyen anne Essence Evans, kızının tavukları bulaşık deterjanıyla yıkadığını görünce şaşkına döndü. Kısa bir şokun ardından telefonuyla kızını çekmeye başlayan kadın Facebook hesabında paylaştığı bu sevimli anı 'acaba yemekleri bu şekilde hazırladığımı mı düşünüyor?' diyerek takipçileriyle paylaştı.

Tavukları deterjanla yıkayan küçük kız güldürdü! 'Yemekleri böyle hazırladığımı mı düşünüyor?'

Akşam yemeği için tavuk butlarını bulaşık deterjanıyla yıkayan küçük kızın bu anları güldürdü.

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Tavuk butlarını bulaşık deterjanı sıktığı bol köpüklü suyun içinde yıkayan 6 yaşındaki Brooke, 'annesinin ne yapıyorsun?' sorusuna 'tavukları yıkıyorum' cevabını verdi.

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Kızının bu sevimli anlarını Facebook hesabından paylaşan anne, 'ona hızlı bir duş alıp çıkacağımı ben duştayken tavukları yıkamasını söylemiştim. Ancak tavukları köpüklü suyun içinde görünce kısa bir şok geçirdiğimi söylemeliyim. Acaba yemekleri bu şekilde hazırladığımı mı düşünüyor? Bunu tahmin etmemiştim' diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Essence Evans Brooke Evnas

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