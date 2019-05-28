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Tavuklu pilav yedikten sonra hastanelik olan kardeşler taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu 4 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu 4 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Suriyeli Ömer Ş. (8), Yasmin Ş. (6), Zekeriya Ş. (5) ve Abdullah Ş. (3) kardeşler, dün saat 18.30 sıralarında, Yedieylül Mahallesi Şahan Sokak'taki evlerinde, annelerinin yaptığı tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. Çocuklar, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 4 kardeş, bugün hastaneden taburcu edildi. Çocukların yediği tavuklu pilavdan alınan numunenin incelendiği, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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