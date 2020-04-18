Tayland'da caddeyi basan fil sürüsü böyle görüntülendi

Tayland'ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürü kent merkezine ilerledi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürüsünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü ülkede paniğe neden oldu. Yetkililer fil sürüsüyle başa çıkamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi.

Trafik polisleri fil sürüsünün caddede herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tarfikte önlem aldı. Fil sürüsünün trafiğin kilitlenmesine neden olan geçiş anları amatör kameraya yansıdı.

(DHA)

