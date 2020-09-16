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Tayland’da şehri basan 200 maymun kısırlaştırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Tayland’ın Songkhla şehrinde 200’den fazla makak maymunu yiyecek aramak için koronavirüs (Covid-19) karantinasında olan şehirde başıboş dolaşmaya başladı.

Tayland’da şehri basan 200 maymun kısırlaştırıldı

Evlere baskın yapan maymunlar halk tarafından paniğe neden oldu. Tayland Yaban Hayatı Koruma ekibine ait görevliler, maymunları yiyecekle kandırarak, kafeslere topladı. Yetkililer, daha sonra maymunlara sakinleştirici vererek uyuşturdu.

"RİSK BÜYÜMESİN DİYE KISIRLAŞTIRMAK ZORUNDAYDIK"

Yakalanan maymunlar daha sonra, numaralarla işaretlenerek, kısırlaştırıldı. Thung Tale Yaban Hayatı Koruma görevlisi Suwat Suksiri'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maymunları kısırlaştırmak zorundaydık. Çünkü bölge sakinleri risk altında. Artan vahşi maymun popülasyonu daha fazla soruna neden olabilir" dedi.

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