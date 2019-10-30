HABER

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Geçen hafta eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden alan ve 6 saray çalışanının görevlerine son veren Kral Vajiralongkorn, bu kez de zina yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 4 saray çalışanını görevden aldı.

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, görevi kötüye kullanmak ve zina yapmakla suçladığı 4 saray çalışanının işine son verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, saraydaki yatak odalarının denetiminden sorumlu yarbay rütbeli 2 kişinin zina yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.

Bildiride, 2 askeri görevlinin de "kraliyet muhafızlığı bilincini taşımadığı", "rütbe ve makamlarına yakışıksız" davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle görevlerine son verildiği ifade edildi.

Kral Vajiralongkorn, 21 Ekim'de eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden almıştı. Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.

Sineenat Wongvajirapakdi'nin unvan ve rütbesinin geri alınmasından birkaç gün sonra 6 saray çalışanının görevlerine de "son derece kötü davranış" içinde bulundukları gerekçesiyle son verilmişti. "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, "Resmi görevlerini kendi veya başkalarının çıkarları için kötüye kullanıp, istismar ederek disiplin kurallarını ciddi şekilde bozmuşlardır. Kraliyet düzenlemelerine uymayarak kraliyet işlerine ciddi zarar verdiler." ifadeleri kullanılmıştı.

Tayland'da "lese majeste" olarak adlandırılan "krala ihanet" yasası, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

KAYNAK: AA

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Çevre baskısı anneleri yıpratıyor, yanlışlara sürüklüyorÇevre baskısı anneleri yıpratıyor, yanlışlara sürüklüyor
(Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla çektiğini görenler şaştı kaldı(Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla çektiğini görenler şaştı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Bağdadi operasyonunda kilit isimdi! DEAŞ'ın 5 numarası Sakarya'daki bu evde yakalandı

Bağdadi operasyonunun kilit ismi Sakarya'daki bu evde yakalandı

Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.