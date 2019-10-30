Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, görevi kötüye kullanmak ve zina yapmakla suçladığı 4 saray çalışanının işine son verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, saraydaki yatak odalarının denetiminden sorumlu yarbay rütbeli 2 kişinin zina yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.

Bildiride, 2 askeri görevlinin de "kraliyet muhafızlığı bilincini taşımadığı", "rütbe ve makamlarına yakışıksız" davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle görevlerine son verildiği ifade edildi.

Kral Vajiralongkorn, 21 Ekim'de eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden almıştı. Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.

Sineenat Wongvajirapakdi'nin unvan ve rütbesinin geri alınmasından birkaç gün sonra 6 saray çalışanının görevlerine de "son derece kötü davranış" içinde bulundukları gerekçesiyle son verilmişti. "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, "Resmi görevlerini kendi veya başkalarının çıkarları için kötüye kullanıp, istismar ederek disiplin kurallarını ciddi şekilde bozmuşlardır. Kraliyet düzenlemelerine uymayarak kraliyet işlerine ciddi zarar verdiler." ifadeleri kullanılmıştı.