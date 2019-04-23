Tayland'da Seçim Komisyonundan muhalefet partisi liderine suçlama

BANGKOK (AA) - Tayland'da 24 Mart seçimlerinin ardından Seçim Komisyonu, cunta muhalifi İleri Gelecek Partisinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'e seçim yasalarını ihlal etme suçlamasını yöneltti.

Tayland basınında yer alan haberlerde, 40 yaşındaki genç iş adamı Thanathorn'un, seçim kampanyası döneminde bir medya şirketinde hissesi olduğu gerekçesiyle Seçim Komisyonu tarafından yasaları ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sawang Boonmee, Thanathorn'un V-Luck isimli medya şirketinde hisse sahibi olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Anayasa ve seçim kanunlarına göre mecliste milletvekili olma hakkını kaybeder." dedi.

Seçim Komisyonunun iddiaları karşısında Thanathorn, söz konusu şirket hisselerini seçim kampanyalarına başlamadan önce 8 Ocak'ta sattığını belirtti.

Thanathorn'un suçlamalara karşı delil sunması için bir hafta süresi olduğu bildirildi.

Suçlu bulunursa İleri Gelecek Partisi lideri, mecliste milletvekilliği hakkını kaybetmenin yanı sıra 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Seçimlerin gözde partisi olarak bilinen ve resmi olmayan sonuçlara göre 3. en çok oy alan parti İleri Gelecek'in, parlamentoda 89 milletvekili elde edeceği öngörülüyor.

24 Mart seçimlerinin ardından oy sayımlarında düzensizlik ve hatalar olduğunu öne süren Seçim Komisyonu, resmi sonuçları 9 Mayıs'ta açıklayacak.

