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Tayland'da trafik kazası: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Tayland'da trafik kazası: 17 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta aşırı yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkentin doğusundaki Bang Phli bölgesinde aşırı yüklü kamyonet, hızla girdiği yolda virajı alamayarak şarampole devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan 12 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyonetin ön tarafında yolculuk yapan 5 kişi ile şoför, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'i tedavi altındayken hayatını kaybetti.

Ölen 17 kişinin, teknik üniversite öğrencileri olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND trafik kazası

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