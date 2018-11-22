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Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Tayland uyruklu turiste tacizde bulunan ve fazla ücret alan taksici hakkında ‘Cinsel Saldırı ve Nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Taksicinin, para üstünü isteyen müştekiyi yıldırmak amacıyla 'senin verdiğin para sahte fotokopi' dediği de iddianamede yer aldı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın turisti taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında taksici Birol Topal hakkında ‘Cinsel saldırı ve Nitelikli hırsızlığa teşebbüs suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede şüpheli taksi sürücüsü Birol Topal’ın hakkındaki suçlamaları reddettiği ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü aktarıldı.

ELİNİ ZORLA TUTARAK OKŞADI

İddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu’nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş’a gitmek için taksiye bindiği bu sırada taksi sürücüsü Birol Topal’ın, turiste önce 60 liraya gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine 30 liraya anlaştığı kaydedildi. Arka koltuğa binmek isteyen turistin taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu anlatılan iddianamede, “Sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği, ardından da müştekinin sağ elini zorla tutarak okşadığı” anlatıldı.

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TURİSTİN INSTAGRAM HESABINI İSTEDİ

Taksi sürücüsü Tosun’un Tayland uyruklu turistten instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmek istediği aktarılan iddianamede, “Müştekinin 30 lira alması için 100 lira verdiği, Topal’ın ise para üstü olarak 20 lira verdiği, müşterinin itiraz etmesi üzerine ise şüpheli taksicinin, müştekinin 50 lira verdiğini iddia ettiği ayrıca müştekiyi yıldırmak için ‘senin verdiğin para sahte fotokopi’ dediği aktarıldı.

Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede taksi sürücü Topal’ın “Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamenin kabulüne karar veren Asliye Ceza Mahkemesi taksicinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli Birol Topal önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (İHA)

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taksici cinsel taciz TAYLAND hapis cezası

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