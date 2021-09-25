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  4. Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

25.09.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Balkonda cinsel ilişki sırasında dengesini kaybeden kadın arabanın üstüne düştü. Talihsiz kadının beli kırılırken arabanın tavanı tamamen çöktü.

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Tayvan'ın Taipei şehrinde bir kadın sevgilisiyle balkonda ilişkiye girdiği sırada dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

AYAĞI ARABANIN İÇİNE GİRDİ

Şiddetli bir şekilde düşen kadın, aracın üst kısmının parçalanmasına sebep oldu. Bir ayağı arabanın içine giren kadın acı içinde sırtını tutarken sevgilisi koşarak kadının yardımına geldi.

AD

İKİ HAFTA HASTANEDE KALACAK

Erkek arkadaşı kadını arabanın üzerinden indirip yakınlarda bulunan bir hastaneye götürdü. Beli kırılan kadının iki hafta hastanede tedavi altında kalacağı belirtilirken, herhangi bir hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Öte yandan çiftin, komşusuna ait olan araçta oluşan hasarı ödeyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan
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