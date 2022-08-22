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Tayvan ve Çin arasındaki tansiyon düşmüyor! 'Orta çizgi'yi geçtiler

22.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası bölgede tansiyon düşmüyor. Çin'e ait savaş uçakları ve gemileri yeniden Tayvan Boğazı'nda görüldü. Çin'in Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Tayvan ve Çin arasındaki tansiyon düşmüyor! 'Orta çizgi'yi geçtiler

Tayvan ve Çin arasında gerilim devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrasında bölgede tansiyon düşmezken yeniden Çin'e ait savaş gemileri ve uçaklarının görüldüğü belirtildi. Çin'in Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

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ÇİN SAVAŞ GEMİLERİ VE UÇAKLARI YENİDEN BÖLGEDE

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 11'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

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'ORTA ÇİZGİ'Yİ GEÇTİLER

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

GERÇEK SİLAH VE MÜHİMMAT KULLANILMIŞTI

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

ZİYARET ÇİN'İN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
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