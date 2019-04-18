Tayvan'daki deprem

Tayvan'da öğle saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, adanın doğusundaki Hualien şehrinin 9 kilometre açığında kaydedilen depremde aralarında doğa yürüyüşü yapan 40 yaşındaki Malezyalı bir turistin bulunduğu 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Malezyalı adamın ve onunla aynı turist kafilesinde yer alan 54 yaşındaki Tayvanlı kadının sarsıntıda koparak patikaya sürüklenen kayaların çarpması sonucu yaralandığı, Malezyalı turistin sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Taipei'de 10, Yeni Taipei'de 5 kişinin sarsıntıda savrulan çeşitli objelerin çarpması sonucu yaralandığı kaydedildi.

Depremde ağır hasar oluşmazken, yalnızca Taipei ve Xinyi ilinde temelleri sarsılan 2 binanın hasar gördüğü ifade edildi.

Depremin ardından Taipei Kitle Transit Karayolu ile Taoyuan Uluslararası Havaalanının güvenlik kontrolleri nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldığı ancak öğleden sonra yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

