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Tayvan’ın Çin’e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Tayvan’ın Çin’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğü iddia edilirken Tayvan Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti.Tayvan’ın Çin’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi.

Tayvan’ın Çin’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğü iddia edilirken Tayvan Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti.
Tayvan’ın Çin’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. Savaş uçağının ülkenin güneyinde bulunan Guilin kentine düştüğü ifade edildi. Pilotun, yaralı olarak kurtulduğu kaydedilirken Tayvanlı yetkililer, açıklamaları reddetti.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait Su-35 savaş uçağının Tayvan tarafından düşürüldüğüne dair ifadelerin “yanlış” olduğu belirtildi. “Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yanlış bilgi olduğunu ve iddiaları ciddi bir şekilde reddediyor” ifadeleri kullanılan açıklamada, yanlış bilgileri yayınlayanların şiddetle kınandığı vurgulandı.
Çin tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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