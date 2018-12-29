Tayvanlı yardım vakfından Suriyeli sığınmacılara yardım

İSTANBUL (AA) - Tayvan Tzu Chi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Vincent Tan, "Türkiye yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye, bütün dünyaya buradaki yardımseverliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde göstermiştir." dedi.

Vincent Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yardımda bulundukları için çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin böyle bir şey yapmasından Malezyalı ve Budist birisi olarak gurur duyuyorum. Türkiye, bütün dünyaya buradaki yardımseverliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde göstermiştir. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Tayvan Tzu Chi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tan Sri Dr Lim Wee Chai de yaklaşık 11 milyon gönüllüsü olan vakfın Türkiye dahil 60 ülkede ofisi olduğunu söyledi.

Uluslararası arenada özellikle çocuklara yönelik eğitim ve sağlık alanında ciddi yardımlar yaptıklarını anlatan Tan Sri Dr Lim Wee Chai, tsunami gibi doğal afetlerle ve geri dönüşümle ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirtti.