Tayvanlı yardım vakfından Suriyeli sığınmacılara yardım

İSTANBUL (AA) - Tayvan Tzu Chi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Vincent Tan, "Türkiye yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye, bütün dünyaya buradaki yardımseverliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde göstermiştir." dedi.
Vincent Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yardımda bulundukları için çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin böyle bir şey yapmasından Malezyalı ve Budist birisi olarak gurur duyuyorum. Türkiye, bütün dünyaya buradaki yardımseverliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde göstermiştir. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.
Tayvan Tzu Chi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tan Sri Dr Lim Wee Chai de yaklaşık 11 milyon gönüllüsü olan vakfın Türkiye dahil 60 ülkede ofisi olduğunu söyledi.
Uluslararası arenada özellikle çocuklara yönelik eğitim ve sağlık alanında ciddi yardımlar yaptıklarını anlatan Tan Sri Dr Lim Wee Chai, tsunami gibi doğal afetlerle ve geri dönüşümle ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Tayvan Tzu Chi Vakfı Türkiye Temsilcisi Faysal Hu ise eşi Nadya Chou ile vakfın Türkiye'deki faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.
Vakfın merkezinin Tayvan'ın Hwa Lian şehrinde olduğunu ifade eden Faysal Hu, 2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriyeli sığınmacılara yönelik eğitimden sağlık hizmetlerine kadar yardım faaliyetine bulunduklarını anlattı.
Okula devam eden Suriyeli 3 bin 131 öğrenci için her ay öğrenci yardımı yaptıklarını aktaran Faysal Hu, "Maddi durumu çok kötü olan 670 aileye destek yardımı yapıyoruz. Çalışan 450 öğrenciye öğrenci teşvik yardımında bulunuyoruz. Suriyeli 5 bin 300 aileye alkol ve tütün ürünleri satmayan bir marketten alışveriş kartı vasıtasıyla gıda yardımı yapıyoruz. Her ay 150 aileye acil durum yardımı, 470 aileye yakacak yardımı yapıldı. Bugüne kadar 1 milyon 280 bin 3 kişiye sağlık, gıda ve eğitim yardımı yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 18 milyon Amerikan dolarını bulmuştur." diye konuştu.
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