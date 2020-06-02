TBMM 48 gün sonra açıldı! Bekçilerin yetkileri yeniden belirleniyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı. CHP'liler ise, üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske dağıttı. Farklı renklerde maskeler takan milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

MAHALLE BEKÇİLERİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ELE ALINDI

Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Meclis çalışmalarını yerinde takip etti. TBMM bürokratları ile birlikte eksikleri ve talepleri alan Şentop, Meclis kampüsünü gezerken milletvekilleri ile de sohbet etti. Şentop, milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ve maske takacaklarını belirterek, alınan tedbirlerin devam edeceğini aktardı. (DHA)

