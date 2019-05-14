TBMM Araştırma Komisyonlarına İlişkin Kararlar Resmi Gazete’de

TBMM’de kurulan araştırma komisyonlarına yönelik üye seçimine dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, başkanvekilliğine AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, katip üyeliğine AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, sözcü olarak ise AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu seçildi. Komisyon üyeleri ise CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olarak belirlendi.

Teknoloji bağımlılığı araştırma komisyonu ise bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kuruldu. Komisyon Başkanı olarak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, başkanvekili AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, komisyon sözcüsü AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, katip üye ise AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci oldu.

Komisyonun üyeleri ise CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır oldu.

Hayvan haklarını araştırma komisyonunun Başkanlığına, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel seçilirken hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik Araştırma Komisyonun başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, komisyonun sözcü üyeliğine AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, katip üyeliğine ise AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız seçildi.

Komisyonun diğer üyeleri de, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz oldu.

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna ise Başkan olarak AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın seçilirken, başkan veklliğine

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, komisyon sözcülüğüne AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, katip üyeliğine ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal seçildi.

Komisyonun diğer üyeleri ise şöyle, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan getirildi.

