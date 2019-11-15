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TBMM Araştırma Komisyonu Başkanvekili Osman Mesten: "Adımızın kullanılması doğru olmamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

"(Rabia Naz Vatan'ın ölümü) İki gün önceki olay çok manidar. 'Meclis komisyonundan geldik' denilerek orada dinlenen şahitleri tekrar dinlemişler. Bizim adımızı birilerinin kullanması doğru olmamıştır" - "Komisyona bile gerek olmadan, hem emniyet hem savcılık üzerine düşeni yaparak, bunu aydınlatabilecek güçtedir"

MELTEM ÖZTÜRK - Rabia Naz Vatan'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "İki gün önceki olay çok manidar. 'Meclis komisyonundan geldik' denilerek orada dinlenen şahitleri tekrar dinlemişler. Bizim adımızı birilerinin kullanması doğru olmamıştır." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mesten, çalışmalarına yeni başlayan komisyonun, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Eynesil'e gittiğini anımsattı. Komisyonun gerekli notları aldığını, dinleyebileceklerini dinlediklerini anlatan Mesten, AK Parti ve muhalefetten gelen teklifler doğrultusunda da dinleyecekleri olacağını belirtti.

Mesten, komisyonun gelecek hafta toplanacağını, çalışmalarını, görev süresi olan 3 ayda tamamlayabileceğini ifade etti.

Ortada bir komplo teorisi olduğunu, bunun da garip kaçtığını vurgulayan Mesten, emniyet, savcılık sürecinin bir tarafta yürüdüğünü, bu süreci etkilememek, yanlış algılamalara fırsat vermemek açısından bir miktar geri durmayı tercih ettiklerini söyledi.

Komisyon açısından olayın aydınlanmasını takip etmenin çok zor olmadığına dikkati çeken Mesten, Meclis komisyonlarının, daha önce de bu tür çalışmalar yaptığını anlattı.

Mesten, kamuoyunun, algı operasyonlarını yönlendirerek işi AK Parti'yi linç etme üzerine kurduğunu, sorunun da biraz buradan kaynaklandığını vurguladı.

- "Emniyet ve savcılık bunu aydınlatabilecek güçte"

Normal şartlarda sürecin devam ettiğine dikkati çeken Mesten, komisyona bile gerek olmadan hem emniyet hem savcılığın, üzerine düşeni yaparak bunu aydınlatabilecek güçte olduğunu, bu konuda hiçbir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Toplumda bu tür şeylerin zaman zaman olabildiğini vurgulayan Mesten, "Şüphelilerin aydınlanması biraz zaman alabiliyor. Mutlaka aydınlatılır ama ortada bir algı operasyonu var. İki gün önceki olay çok manidar. 'Meclis komisyonundan geldik' denilerek orada dinlenen şahitleri tekrar dinlemişler. Bizim adımızı birilerinin kullanması doğru olmamıştır." dedi.

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