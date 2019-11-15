TBMM Araştırma Komisyonu Başkanvekili Osman Mesten: "Adımızın kullanılması doğru olmamıştır"

MELTEM ÖZTÜRK - Rabia Naz Vatan'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "İki gün önceki olay çok manidar. 'Meclis komisyonundan geldik' denilerek orada dinlenen şahitleri tekrar dinlemişler. Bizim adımızı birilerinin kullanması doğru olmamıştır." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mesten, çalışmalarına yeni başlayan komisyonun, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Eynesil'e gittiğini anımsattı. Komisyonun gerekli notları aldığını, dinleyebileceklerini dinlediklerini anlatan Mesten, AK Parti ve muhalefetten gelen teklifler doğrultusunda da dinleyecekleri olacağını belirtti.

Mesten, komisyonun gelecek hafta toplanacağını, çalışmalarını, görev süresi olan 3 ayda tamamlayabileceğini ifade etti.

Ortada bir komplo teorisi olduğunu, bunun da garip kaçtığını vurgulayan Mesten, emniyet, savcılık sürecinin bir tarafta yürüdüğünü, bu süreci etkilememek, yanlış algılamalara fırsat vermemek açısından bir miktar geri durmayı tercih ettiklerini söyledi.