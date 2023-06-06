TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini sundu

Cumhur İttifakı TBMM Başkan adayı olarak gösterilen Numan Kurtulmuş 6 Haziran 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini sunmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi...

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.

Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NUMAN KURTULMUŞ TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdi.

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı."

"AK Parti Meclis Grubu yöneticileri ve MHP grup yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün şahsi dilekçemi vererek süreci başlatmış olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 milletvekilinindir.

TBMM'yi önemli günler bekliyor. 28. dönemin tarihe öncelik edecek bir Meclis olacağına inanıyorum. Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için yasama alanında önemli adımlar atacaktır. Meclis'teki bütün milletvekili arkadaşlarımız için hayırlara vesile olmasını bekliyorum. Gün içerisinde diğer siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyaretidir. Biz isteriz ki siyasi partiler olarak parlamentoda çok farklı düşüncelerimiz olabilir ama anlayış içerisinde bu mücadeleyi sürdürmeliyiz."

