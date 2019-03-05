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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 23:52 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ziyafet Askerov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de gerek cumhurbaşkanları gerekse meclis başkanlarının seçildikten sonra ilk ziyaretlerini mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yaptığını hatırlattı.

Bunun bir siyasi gelenek haline geldiğini belirten Şentop, "Çok da güzel bir gelenek. Azerbaycan için biz 'tek millet, iki devlet' diyoruz. Kardeşliğimiz her şeyin üzerinde. Göreve seçildikten sonra 10. günü tamamlamadan buraya geldik." dedi.

Bakü temaslarında bölge ve dünya gündemini değerlendireceklerini söyleyen Şentop, cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hukukun gereği olarak ilişkileri daha da geliştirmek adına adımlar atacaklarını kaydetti.

Şentop, temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek, TÜRKPA Genel Sekreterliği ile şehitlikleri ziyaret edecek.

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Azerbaycan bakü Mustafa Şentop

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